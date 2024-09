Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Unbekannter Motorradfahrer kollidiert mit Rollerbesatzung ++ 36-jähriger Biker bei Unfall verletzt ++ Unfall unter Alkoholeinfluss ++

Unbekannter Motorradfahrer kollidiert mit Rollerbesatzung

Basdahl. Bei einem Verkehrsunfall in der Straße Poggemühlen sind am Sonntagmittag ein Rollerfahrer und sein Sozius verletzt worden. Der 18-jährige Fahrer des Peugeot-Rollers hatte gegen 12 Uhr von der Straße Poggemühlen auf ein Grundstück abbiegen wollen. Das habe der nachfolgende, noch unbekannte Fahrer einer Honda vermutlich zu spät erkannt. Obwohl der Biker versucht habe, dem abbiegenden Roller auszuweichen, sei es zu einer Kollision gekommen. Die Rollerbesatzung stürzte und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Beim Austausch der Erreichbarkeit habe der Motorradfahrer vermutlich eine falsche Telefonnummer angegeben. Anschließend sei er weitergefahren. Jetzt ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Unfallflucht. Um ein mögliches Missverständnis aufzuklären, bitten die Beamten den unbekannten Fahrer der Honda sich unter Telefon 04761/7489-0 zu melden.

36-jähriger Biker bei Unfall verletzt

Hetzwege. Am Sonntagabend ist ein 36-jähriger Motorradfahrer auf der L 131 zwischen Scheeßel und Hetzwege verunglückt. Der Biker war gegen 18 Uhr mit seiner Kawasaki in Richtung Hetzwege unterwegs, als er in einer langgezogenen Linkskurve kurz vor dem Ortseingang mit seiner Maschine nach rechts auf den Grünstreifen geriet. Das Motorrad streifte einen Leitpfosten und kollidierte mit einem Straßenbaum. Mit leichten Verletzungen wurde der 36-Jährige im Rettungswagen in das Rotenburger Diakonieklinikum gebracht.

Unfall unter Alkoholeinfluss

Hemsbünde. Mit 2,2 Promille ist ein 35-jähriger Autofahrer am späten Samstagabend in der Dorfstraße auf zwei, am Fahrbahnrand parkende Pkw aufgefahren. Der Mann war kurz vor Mitternacht mit seinem BMW in Richtung Rotenburg unterwegs, als er zunächst mit einem Audi und dann mit einem Skoda kollidierte. Eine Zeugin hatte das laute Unfallgeräusche gehört und sofort die Polizei informiert. Eine Streifenbesatzung traf vor Ort auf den Unfallverursacher. Im Gespräch stellte sich sofort heraus, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest bestätigte den ersten Eindruck. Da der Fahrer unverletzt war, wurde er zur Polizeiwache gebracht. Dort musste der 35-Jährige eine Blutprobe und auch seinen Führerschein abgeben.

