Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg, Dötlingen - Gefährdung des Straßenverkehrs infolge von Alkohol

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, 13.09.2024, kam es gegen 10:05 Uhr zu einem Beinahe-Unfall an einem Einmündungsbereich der Bundesstraße. Ein 60-jähriger Wildeshauser bog mit seinem Lkw-Anhänger-Gespann von der Iserloyer Straße nach rechts auf die B213 in Fahrtrichtung Wildeshausen. Dabei übersah er einen von links kommenden bevorrechtigten Pkw, welcher lediglich durch ein Ausweichmanöver einen Zusammenstoß verhindern konnte. Der 60-Jährige setzte seine Fahrt in Richtung Wildeshausen mit augenscheinlich unsicherer Fahrweise fort und missachtete an der Kreuzung Bundesstraße / Delmenhorster Straße das Rotlicht der dortigen Lichtzeichenanlage. Kurz darauf konnte der Fahrzeugführer durch eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizei Wildeshausen kontrolliert werden. Dabei stellten die Einsatzkräfte eine deutliche Alkoholisierung in Höhe von 1,8 Promille beim Fahrzeugführer fest. Gegen den 60-Jährigen wurde ein Strafverfahren hinsichtlich einer Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Zur Sicherung des Verfahrens wurde dem Fahrzeugführer Blut entnommen. Weiterhin wurde sein Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.

