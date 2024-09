Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall mit einem Beteiligten PKW auf der BAB 28 an der Anschlussstelle Hude (Gem. Ganderkesee) +++ Fahrer leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, 13. September 2024, gegen 17:20 Uhr, kam es auf der A 28, in Fahrtrichtung Oldenburg, zu einem Verkehrsunfall. Ein 21-jähriger Pkw-Fahrer aus Delmenhorst befuhr mit seinem Mazda die Autobahn und entschloss sich in letzter Sekunde diese an der Anschlussstelle Hude zu verlassen. Hierbei geriet er von der Fahrbahn und überfuhr diverse Verkehrszeichen, u.a. das Ausfahrtschild, und kam in der Grünfläche zum Stehen. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Der PKW musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf circa 12.500,-EUR geschätzt. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeiten-Verfahren eingeleitet.

