Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall in der Gemeinde Hude leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 12. September 2024, ca. 16:25 Uhr, kam es auf der Kimmer Landstraße (L 888) zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 31-jähriger Motorradfahrer leicht verletzt wurde.

Eine 84-jährige Fahrerin eines Pkw-Ford fuhr zur Unfallzeit von der Autobahn 28 in Richtung Bremen an der Anschlussstelle Hude ab und beabsichtigte nach links auf die Kimmer Landstraße abzubiegen. Dabei übersah die 84-jährige Frau aus Hude den von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer, der auf die Autobahn 28 in Richtung Bremen auffahren wollte.

Es kam zu einem Zusammenstoß. Die Verletzungen des 31-jährigen Motorradfahrers mit Wohnsitz in den Niederladen wurden vor Ort von Rettungskräften behandelt, er wurde im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht.

Der Gesamtschaden wurde auf ca. 4.500 Euro geschätzt.

Gegen die 84-Jährige wurde ein Ermittlungsverfahren wegen der Fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell