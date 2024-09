POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Sattelzug kollidiert auf der Autobahn 1 seitlich mit einem Pkw (Gem. Harpstedt) +++ Hoher Sachschaden

Delmenhorst (ots) - Am Donnerstag, 12. September 2024, gegen 17:20 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Nordenham in der Butjadinger Straße einen 37-jährigen Pkw-Fahrer aus Nordenham, der zuvor mehrfach in den Gegenverkehr geriet. Nur durch ein Abbremsen und Ausweichen konnten mehrere Verkehrsteilnehmer einen Zusammenstoß mit dem Pkw des 37-Jährigen verhindern. ...

mehr