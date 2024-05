POL-LWL: Alkoholisierter Autofahrer überschlägt sich und wird verletzt

Ludwigslust (ots) - Bei einem Brand in einer sozialtherapeutischen Einrichtung in Lübtheen ist am Donnerstagmittag ein vorläufig geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro entstanden. Verletzt wurde niemand. Das Feuer brach ersten Erkenntnissen zufolge im Zimmer eines Bewohners aus. Die Feuerwehr kam daraufhin zum Einsatz und löschte den Brand. Durch das Feuer wurde das betreffende Zimmer erheblich in ...

