POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall mit drei Beteiligten PKW auf der BAB 29 (Gem. Großenkneten) +++ Sachschaden

Delmenhorst (ots) - Am Freitag, 13.09.2024 kam es im Zeitraum von 07:30 Uhr bis 08:44 Uhr zu einem Tageswohnungseinbruch in der Straße Drosselweg in Lemwerder. Ein bislang unbekannter Täter schlug eine Fensterscheibe im Erdgeschoss eines Einfamilienhauses ein und gelangte so in das Wohnhaus. Aus dem Wohnhaus wurden mehrere Armbanduhren sowie Bargeld entwendet. Der ...

