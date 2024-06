Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Reichenau, Lkr. Konstanz) Sachbeschädigungen an der Inselhalle und der Walahfrid-Strab-Schule - Polizei bittet um Hinweise

Reichenau, Lkr. Konstanz (ots)

In der vergangenen Zeit bis Mittwoch, 19.06., haben unbekannte Täter an den Flachdächern der Inselhalle und der angrenzenden Walahfrid-Strabo-Schule die jeweiligen Kunstoffabdeckungen und darunterliegende Dämmungen beschädigt. Die Abdeckungen wurden teilweise aufgeschnitten. An den Dächern vorhandene Betonpfeiler wiesen ebenfalls Beschädigungen auf. Durch die vorgenommenen Sachbeschädigungen an den beiden Dächern kam es bereits zu erheblichem Wassereintritt und einem vorläufig festgestellten Schaden von mindestens rund 10.000 Euro. Die vorgenommenen Sachbeschädigungen wurden am Mittwoch durch Mitarbeiter der Gemeinde Reichenau festgestellt. Die Polizei Allensbach, Tel.: 07533 99700-0, hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise.

