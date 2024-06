POL-KN: (Rielasingen-Worblingen, Rielasingen, Lkr. Konstanz) Diebstahl von 150 Natursteinen in der Hegaustraße - Polizei bittet um Hinweise

VS-Schwenningen (ots) - Ein Unbekannter ist am Mittwoch, in der Zeit zwischen 09:45 Uhr und 10:45 Uhr, auf einem Parkplatz im Bereich des LeProm in der Schützenstraße gegen einen dort abgestellten schwarzen Renault Scenic gefahren und hat an diesem rund 2.000 Euro Sachschaden angerichtet. Ohne sich zu melden, fuhr ...

mehr