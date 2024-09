Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Tageswohnungseinbruch in Lemwerder - Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, 13.09.2024 kam es im Zeitraum von 07:30 Uhr bis 08:44 Uhr zu einem Tageswohnungseinbruch in der Straße Drosselweg in Lemwerder. Ein bislang unbekannter Täter schlug eine Fensterscheibe im Erdgeschoss eines Einfamilienhauses ein und gelangte so in das Wohnhaus. Aus dem Wohnhaus wurden mehrere Armbanduhren sowie Bargeld entwendet. Der Täter wurde von Nachbarn bei der Tat bemerkt und flüchtete daraufhin durch den Garten des Hauses. Durch die Flucht stürzte der Täter in einen Gartenpool und verlor einen mitgeführten Rucksack mit dem Diebesgut. Anschließend flüchtete der Täter weiter in unbekannte Richtung. Der Täter wird wie folgt beschrieben: -männlich - ca. 20-30 Jahre alt - kurze blonde Haare - dunkler Hoodie - blaue Jeanshose Durch den Sturz in den Pool war der Täter während der Flucht komplett durchnässt. Zeugen, die den flüchtigen Täter oder weitere verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Brake unter der Telefonnummer 04401/935-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell