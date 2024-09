Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Schwerer Unfall auf der K 109 - Feuerwehr befreit 55-Jährigen aus Unfallwrack ++ Einschleichdiebstahl in der Kleinen Straße - Polizei bittet um Hinweise ++ Zeuge meldet betrunkenen Radfahrer ++

Rotenburg (ots)

Schwerer Unfall auf der K 109 - Feuerwehr befreit 55-Jährigen aus Unfallwrack

Farven. Schwere Verletzungen hat sich am Dienstagnachmittag ein 55-jähriger Autofahrer bei einem Verkehrsunfall auf der K 109 zwischen Fehrenbruch und Farven zugezogen. Der Mann war gegen 15 Uhr mit seinem Renault Master auf der Kreisstraße in Richtung Farven unterwegs, als er mit dem Transporter aus ungeklärter Ursache nach links der Fahrbahn abkam. Im Seitenraum kollidierte das Fahrzeug mit zwei Straßenbäumen. Der schwer verletzte Fahrer wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der örtlichen Feuerwehr daraus befreit werden. Im Rettungswagen wurde der 55-Jährige in die Unfallklinik nach Hamburg gebracht. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf über zehntausend Euro.

Einschleichdiebstahl in der Kleinen Straße - Polizei bittet um Hinweise

Kalbe. Bereits am Mittwoch vergangener Woche ist es in der Kleinen Straße zu einem Einschleichdiebstahl gekommen. Zwischen 12 Uhr und 18 Uhr verschafften sich die Täter Zutritt zu einem Wohnhaus. Dort fanden sie Bargeld und Schmuck und verschwanden damit unerkannt. Trotzdem bittet die Polizei Zeugen, denen am 18. September in der Kleinen Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, sich unter Telefon 04282/5087-0 zu melden.

Einbrecher stehlen Schmuck

Klein Meckelsen. In der Nacht zum Dienstag sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus an der Straße Klosterhörn eingebrochen. Dazu hebelten sie das Fenster zum Wohnzimmer auf. Auch in der Wohnung wurden mehrere Zimmertüren aufgebrochen. Die Einbrecher fanden Schmuck und verschwanden mit der Beute.

Zeuge meldet betrunkenen Radfahrer

Sittensen. Ein besorgter Verkehrsteilnehmer hat der Polizei am Dienstagabend einen betrunkenen Radfahrer gemeldet. Der Mann sei gegen 21.40 Uhr vom REWE-Parkplatz an der Stader Straße ortsauswärts unterwegs. Es dauerte nicht lang, da fuhr der 38-jährige Radler auf dem Radweg am Polizeigebäude vorbei. Beamte der Autobahnpolizei stoppten den Mann und brachten ihn direkt auf die Wache. Dort bestätigte sich, dass der Zeuge die Situation richtig eingeschätzt hatte. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von über 3 Promille an. Der 38-Jährige musste eine Blutprobe abgeben. Anschließend holte ihn ein Freund bei der Polizei ab und brachte ihn nach Hause.

49-jähriger Autofahrer unter Drogenverdacht

Hesedorf/Gyhum. Am Dienstagabend hat eine Streifenbesatzung der Zevener Polizei die Fahrt eines 49-jährigen Autofahrers gestoppt. Der Mann war gegen 19 Uhr mit seinem Ford Focus in der Hesedorfer Bahnhofstraße unterwegs, als er den Beamten auffiel. Bei der Verkehrskontrolle erkannten sie bei dem Mann Anzeichen, die auf den Konsum von Rauschgift hindeuteten. Ein Urintest bestätigte diesen Eindruck. Demnach dürfte der 49-Jährige vor Fahrtantritt Cannabis zu sich genommen haben. Er musste eine Blutprobe abgeben.

Taschendiebe im Discounter

Rotenburg. Am Dienstagmittag ist eine 68-jährige Rotenburgerin in einem Discounter am Grafeler Damm von Taschendieben bestohlen worden. Den Tätern gelang es, ihren Rucksack unbemerkt zu öffnen und ein rotes Lederportemonnaie herauszunehmen. Darin befand sich Bargeld und der Personalausweis.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell