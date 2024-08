Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Aufzug in Erfurt

Erfurt (ots)

Am Samstagnachmittag versammelten sich 800 Mitglieder und Sympathisanten des eingetragenen Vereins "OMAS GEGEN RECHTS Erfurt" am Thüringer Landtag zu einer angemeldeten Versammlung mit Aufzug. Der Demonstrationszug bewegte sich in der Folge, störungsfrei und gemäß Anmeldung, in die Erfurter Altstadt, wo er nach ca. zwei Stunden an der Thüringer Staatskanzlei endete. Für die Dauer der Demonstration kam es entlang der Aufzugsstrecke zu zeitweiligen Behinderungen des Straßenverkehrs und des ÖPNVs. (ST)

