Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Vom Regen in die Traufe

Erfurt (ots)

Am Freitagmorgen überraschte ein sintflutartiger Regenschauer die Erfurter Bürger. Einige verloren unbemerkt auf dem Weg zur Arbeit ihre Kennzeichentafeln an den reißenden Fluss, welcher unter anderem durch die Eisenberger Straße zog. Ein Mitarbeiter der EVAG übergab mehrere angespülte Kennzeichentafeln an einen Kontaktbereichsbeamten des Inspektionsdienst Süd. Im Rahmen einer umfangreichen Recherche konnten die Fahrzeughalter nahezu vollständig über den erfreulichen Fund der Kennzeichen informiert werden, sodass am Nachmittag ein regelrechter Ansturm auf die Dienststelle stattfand. Die verbleibenden Kennzeichen warten noch auf die Herausgabe an die zugehörigen Halter. (JK)

