Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Führerschein entzogen

Erfurt (ots)

Donnerstagvormittag ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Brühlervorstadt in Erfurt. Ein 80-jähriger Fahrzeugführer touchierte in der Vorbeifahrt ein geparktes Auto so stark, dass er Fahrzeugteile seines eigenen Fahrzeugs zurückließ. Ohne dem Ganzen Beachtung zu schenken, fuhr der 80-Jährige weiter. Er parkte sein Fahrzeug und entfernte sich pflichtwidrig vom Unfallort. Die Rechnung hatte der Fahrzeugführer jedoch ohne die Halterin des geparkten Autos gemacht, die das Ganze aus sicherer Entfernung beobachtete und die Polizei alarmierte. Während der Unfallaufnahme durch Polizeibeamte des Inspektionsdienstes Süd, kehrte der Unfallverursacher, samt Ehefrau, zu seinem Fahrzeug zurück. Ohne die Polizeibeamten zu beachten, sammelte der Unfallverursacher seine verlorenen Fahrzeugteile vom Unfallort auf und stieg in sein Fahrzeug. Er startete seinen Motor und wollte sich entfernen. Die Polizeibeamten hinderten den 80-Jährigen an der Weiterfahrt und sprachen ihn auf den Unfall an, woraufhin dieser sich uneinsichtig zeigte. Dem unbelehrbaren Unfallverursacher wurde der Führerschein noch am Unfallort entzogen und ihn erwartet eine Strafanzeige wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort. (AR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell