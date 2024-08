LPI-EF: Briefkasten beschädigt

Erfurt (ots) - Donnerstagvormittag ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Brühlervorstadt in Erfurt. Ein 80-jähriger Fahrzeugführer touchierte in der Vorbeifahrt ein geparktes Auto so stark, dass er Fahrzeugteile seines eigenen Fahrzeugs zurückließ. Ohne dem Ganzen Beachtung zu schenken, fuhr der 80-Jährige weiter. Er parkte sein Fahrzeug und entfernte sich pflichtwidrig vom Unfallort. Die Rechnung hatte der Fahrzeugführer jedoch ohne die Halterin des geparkten ...

mehr