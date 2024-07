POL-EL: Dörpen - Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Lingen (ots) - Gestern in der Zeit von 15 Uhr bis 17 Uhr kam es in der Straße Am neuen Friedhof zu einem Einbruchdiebstahl. Bislang unbekannte Täter schlugen eine Scheibe eines abgestellten VW T-Roc ein und entwendeten aus diesem einen grauen Rucksack. Insgesamt entstand ein Schaden in einer Höhe von 1.000 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591 - 870 zu melden. Rückfragen ...

