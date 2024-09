Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++Mehrere versuchte Betrugsanrufe durch falsche Polizeibeamte in Kirchwalsede++Fahrer unter Alkoholeinfluss flüchtet vom Unfallort++

Rotenburg (ots)

Mehrere versuchte Betrugsanrufe durch falsche Polizeibeamte in Kirchwalsede

Kirchwalsede . Am Donnerstagabend, den 26. September 2024, wurden mehrere Bürgerinnen und Bürger in Kirchwalsede Ziel von versuchten Betrugsanrufen, bei denen sich die Täter als Polizeibeamte ausgaben. In insgesamt vier Fällen versuchten die Betrüger, vornehmlich ältere Menschen, zu täuschen und so an deren Vermögen zu gelangen. Die erste betroffene Person war eine 94-jährige Frau, die gegen 20:15 Uhr einen Anruf erhielt. Der Anrufer gab sich als Polizist der Kriminalpolizei Bremen aus und berichtete von vermeintlichen Täterfestnahmen. Glücklicherweise war die Enkeltochter der Seniorin anwesend und erkannte den Betrugsversuch sofort, woraufhin sie das Gespräch beendete. Kurze Zeit später erhielt eine 75-jährige Frau ebenfalls einen Anruf des falschen Polizisten. Auch sie legte das Telefonat sofort auf, ohne auf die Masche des Täters einzugehen. Ein 84-jähriger Kirchwalseder wurde ebenfalls kontaktiert. Der Betrüger legte auf, als der Mann ihm mitteilte, dass er keine Wertsachen im Haus habe. Ähnliches geschah bei einer 81-jährigen Frau, die ebenfalls in Kirchwalsede lebt. Auch sie beendete das Telefonat, nachdem sie dem Täter mitteilte, dass sie keine Wertsachen besitze. Die Polizei warnt eindringlich vor solchen betrügerischen Anrufen und rät, bei verdächtigen Telefonaten sofort aufzulegen und im Zweifelsfall die örtlichen Behörden zu kontaktieren. Lassen Sie sich nicht von vermeintlichen Amtsträgern unter Druck setzen und geben Sie keine persönlichen Daten oder Informationen über Ihren Besitz preis.

Fahrer unter Alkoholeinfluss flüchtet vom Unfallort

Zeven. Am Dienstag, den 24. September 2024, ereignete sich gegen 17:30 Uhr ein Verkehrsunfall auf der L131, bei dem ein 51-jähriger Mann mit seinem Ford in Richtung Wistedt unterwegs war. Vor dem Ortseingang übersah der Fahrer eine Verkehrsinsel und kollidierte daraufhin mit einem Verkehrsschild. In der Folge kam der PKW nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Leitpfosten. Nach dem Unfall entfernte sich der Fahrer unerlaubt vom Unfallort. An der Unfallsstelle verblieben jedoch Teile des Fahrzeugs sowie das Kennzeichen, die von der Polizei sichergestellt wurden. Die eingesetzten Beamten konnten den Fahrer kurze Zeit später antreffen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,33 Promille. Der Mann wurde daraufhin zur Polizeiwache verbracht, wo eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

