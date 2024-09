PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Gefährliche Körperverletzung +++ Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung +++ Mehrere Fahrraddiebstähle +++ Räderdiebstahl +++ Trickdiebstahl durch Wechselfalle +++ Sachbeschädigung in Tiefgarage

Hofheim (ots)

1.Gefährliche Körperverletzung,

Hofheim, Fichtestraße, Sonntag, 29.09.2024, 12:00 Uhr

(Hoe)Am Sonntag, den 29.09.2024, kam es in Hofheim zu einer Gefährlichen Körperverletzung. Gegen 12:00 Uhr gab es auf einem Bolzplatz, in der Fichtestraße, einen Streit zwischen zwei Männern. Dabei schlug der Täter unvermittelt mit einer Weinflasche auf den Hinterkopf eines 19-jährigen Hofheimers und flüchtete anschließend vom Tatort. Der 19-jährige Heranwachsende wurde leicht verletzt und aufgrund seiner Kopfplatzwunde mit einer Rettungswagenbesatzung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Bei dem Täter soll es sich um einen ca. 40-50-jährigen und 190 cm großen Mann mit normaler körperlicher Struktur gehandelt haben. Er hatte kurze gräuliche Haare und trug eine schwarze Jogginghose und einen schwarzen Pullover. Hinweise zur Tat oder dem Täter nimmt die Polizei Hofheim (06192) 2079-0 entgegen.

2. Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung, Schwalbach, Eschborner Straße, Samstag, 28.09.2024, 19:00 Uhr

(Hoe)Am Samstagabend mündete ein Streit zwischen zwei Männern in Schwalbach in einer Körperverletzung. Gegen 19:00 Uhr beleidigte und bedrohte ein männlicher Täter in der Eschborner Straße einen 30-jährigen Schwalbacher zunächst mit Worten. Der Mann wollte den Sachverhalt klären und ging auf den Täter zu. Dabei schlug der Beschuldigte den 30-Jährigen mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Anschließend entfernte sich der Täter in Richtung Bismarckstraße in Eschborn. Der Täter wurde mit ca. 35 Jahre, leicht untersetzt und einen südländischen Phänotyp beschrieben. Er trug einen schwarzen Bart, ein weißes Cappy, ein rötliches T-Shirt und eine blaue Jacke von G-Star-Raw.

Hinweise nimmt die Polizei Eschborn unter (06196) 9695-0 entgegen.

3. Mehrere Fahrraddiebstähle,

Hofheim-Wallau, Wiesbadener Straße, Freitag, 27.09.2024, 17 Uhr bis Samstag, 28.09.2024, 08 Uhr, und Hattersheim, Lindenstraße, Sonntag, 29.09.2024, 11:40 Uhr bis 16:00 Uhr

(Hoe)Über das Wochenende wurden in Hofheim-Wallau und in Hattersheim zwei E-Bikes entwendet. Zwischen Freitag, 27.09.2024, 17:00 Uhr, bis Samstag, 28.09.2024, 08:00 Uhr, wurde im Bereich der Wiesbadener Straße in Hofheim-Wallau ein silberfarbenes E-Bike, im Wert von über 8000EUR, aus dem Schuppen eines Hinterhofs entwendet. Des Weiteren wurde am Sonntag, 29.09.2024, in der Zeit von 11:40 Uhr bis 16:00 Uhr, ein schwarzes E-Bike, im Wert von über 2000EUR, am Bahnhof in der Lindenstraße in Hattersheim entwendet. Die Täter konnten in beiden Fällen die Sicherungen der Fahrräder überwinden und diese entwenden. Zeugen, die Hinweise zu den jeweiligen Taten geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 zu melden.

4. Räderdiebstahl,

Flörsheim, Böttgerstraße, Freitag, 27.09.2024, 12:00 Uhr bis Samstag, 28.09.2024, 10:00 Uhr

(Hoe)In der Zeit von Freitag- bis Samstagmittag kam es in Flörsheim zu einem Diebstahl von vier Kompletträdern. Ein unbekannter Täter verschaffte sich in der Zeit von Freitag, 27.09.2024, 12:00 Uhr, bis Samstag, 28.09.2024, 10:00 Uhr, Zutritt auf ein umfriedetes Grundstück und die dazugehörige Garage in der Böttgerstraße. Unter einem Carport entwendete der Täter vier Kompletträder der Marke Volvo im Gesamtwert von ca. 1500EUR. Die Polizei Flörsheim bittet um Meldungen von Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, unter der Telefonnummer (06145) 5476-0.

5. Trickdiebstahl durch Wechselfalle,

Kelkheim, Wilhelm-Dichmann-Straße, Samstag, 28.09.2024, 12:45 Uhr

(Hoe)Am Samstagmittag kam es auf einem Parkplatz in Kelkheim zu einem Wechselfallendiebstahl. Ein 70-jähriger Kelkheimer befand sich zum Tatzeitpunkt an seinem PKW auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Wilhelm-Dichmann-Straße in Kelkheim. Dort lud er seinen Einkauf in den Kofferraum seines Fahrzeugs, als er von einem unbekannten Täter angesprochen wurde. Der Täter wollte eine 2-EUR-Münze gewechselt haben. Durch geschickte Gesprächsführung und Positionierung konnte der unbekannte Täter mehrere Geldscheine unbemerkt aus der Geldbörse des 70-jährigen Kelkheimers entwenden. Der Täter wird als ein 178 cm großer, schlanker Mann mit südosteuropäischem Aussehen beschrieben. Er war 38-45 Jahre alt und hatte einen bräunlichen Teint. Seine Haare waren kurz und dunkelbraun. Er sprach gutes Deutsch mit leichten Fehlern. Die Kriminalpolizei Hofheim bittet Zeugen oder weitere Geschädigte sich bei der Polizei in Hofheim unter der Rufnummer (06192) 2079-0 zu melden.

6. Sachbeschädigung in Tiefgarage,

Eschborn, Rathausplatz 36, Freitag, 27.09.2024, 23:59 Uhr bis Sonntag, 29.09.2024, 15:00 Uhr

(Hoe)In der Zeit von Freitagnacht bis Sonntagnachmittag kam es in der Tiefgarage der Stadtverwaltung Eschborn zu einer Sachbeschädigung.

Ein unbekannter Täter randalierte im Treppenhaus und zugleich im Zugangsbereich zum öffentlichen Parkhaus der Stadtverwaltung Eschborn am Rathausplatz. Dabei riss der unbekannte Täter diverse Kabel von Wand und Decke und beschädigte diese, sowie die dazugehörigen Verkleidungen. Des Weiteren hinterließ der Täter diversen Müll im Treppenhaus. Es entstand ein Sachschaden von ca. 200EUR.

Hinweise nimmt die Polizei Eschborn unter (06196) 9695-0 entgegen.

