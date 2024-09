PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Rüttelplatte von Baustelle gestohlen +++ Unfall mit drei Fahrzeugen +++ LKW flüchtet nach Unfall

Hofheim (ots)

1. Rüttelplatte von Baustelle gestohlen, Hattersheim, Altmünsterstraße, Mittwoch, 25.09.2024, 16 Uhr bis Donnerstag, 26.09.2024, 7.58 Uhr

(fs)Zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen wurde in Hattersheim eine Rüttelplatte auf einer Baustelle gestohlen. Die Diebe betraten hierzu die Baustelle in der Altmünsterstraße, zerstörten die Sicherung der Rüttelplatte und entwendeten diese. Durch das Gewicht der Platte wird davon ausgegangen, dass bei der Ausführung mehrere Täter am Werk waren. Sollten Sie etwas beobachtet haben, teilen Sie ihre Wahrnehmungen der Polizei in Hofheim unter der Rufnummer (06192) 2079-0 mit.

2. Unfall mit drei Fahrzeugen, Hofheim, Katharina-Kemmler-Straße, Donnerstag, 26.09.2024, 16.45 Uhr

(fs)Am Donnerstagnachmittag kam es in Hofheim am Taunus zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Fahrzeuge beteiligt waren und zwei Personen verletzt wurden. Der 55-jährige Unfallverursacher fuhr in seinem Hyundai auf dem Nordring in Richtung "In den Nassen". An der Kreuzung Katharina-Kemmler-Straße wollte der Fahrer auf dem Nordring bleiben, die Vorfahrtsstraße also verlassen, da diese nach rechts abknickt. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines von rechts aus der Katharina-Kemmler-Straße kommenden 40-jährigen Skoda Fahrers, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Dadurch wurde der Hyundai des 55-Jährigen auf ein weiteres Fahrzeug geschoben. Der unfallverursachende Fahrer wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus zur Behandlung transportiert, der 40-Jährige konnte nach kurzer medizinischer Behandlung vor Ort wieder entlassen werden. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von mehreren 10.000 Euro. Das Fahrzeug des Verursachers war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

3. LKW flüchtet nach Unfall, Hochheim, Massenheimer Straße, Donnerstag, 26.09.2024, 9.40 Uhr

(fs)Am Donnerstagmorgen stieß ein LKW gegen einen parkenden PKW, beschädigte diesen und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Verursacher nachzukommen. Der Unbekannte stieß mit seinem weißen Pritschenwagen-LKW in der Massenheimer Straße in Höhe der Hausnummer 30 im Vorbeifahren so heftig gegen den parkenden VW, dass der Außenspiegel abriss und die linke Fahrzeugseite zerkratzt wurde. Leider konnte kein Kennzeichen von dem LKW abgelesen werden. Zeuginnen und Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizei Flörsheim unter der Rufnummer (06145) 5476-0 zu melden.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell