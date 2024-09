PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Einbruch in Kellerräume +++ Falsche "Netzbetreiber" machen Beute +++ Unfall mit Verletzten unter Rauschmitteleinfluss

Hofheim (ots)

1. Einbruch in Kellerräume, Hofheim-Marxheim, Wielandstraße, Montag, 23.09.2024, 19.18 Uhr bis Dienstag, 24.09.2024, 9.45 Uhr

(fs)Unbekannte sind im Hofheimer Stadtteil Marxheim zwischen Montag und Dienstag in mehrere Kellerräume eingebrochen. Die Einbrecher verschafften sich im Zeitraum von Montag, 19.18 Uhr bis Dienstag, 9.45 Uhr Zugang zu den Kellerabteilen eines Mehrfamilienhauses in der Wielandstraße. Hier brachen sie mehrere Schlösser auf und durchwühlten die Räume. Die Täter entwendeten aus einer Parzelle zwei komplette Reifensätze im Wert von mehreren Tausend Euro. Weiteres Stehlgut ist bislang noch Gegenstand der Ermittlungen. Sollten Sie Hinweise auf die Täter geben können, setzen Sie sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06196) 2073-0 in Verbindung.

2. Falsche "Netzbetreiber" machen Beute, Kelkheim, Dienstag, 24.09.2024, 9.30 Uhr

(fs)Am Dienstagmorgen haben sich Unbekannte in Kelkheim als Mitarbeiter eines Netzbetreibers ausgegeben und aus einer Wohnung Wertgegenstände gestohlen. Um 9.30 Uhr hatten die Täter in Kelkheim bei einem über 80-Jährigen und seiner Frau geklingelt. Unter dem Vorwand etwas kontrollieren zu müssen, ließ der Mann sie in die gemeinsame Wohnung. Innen schauten die Männer sich nach Wertsachen um und nahmen unter anderem Modeschmuck mit. Der Sachwert der gestohlenen Gegenstände beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Das Ehepaar beschreibt einen Täter als männlich, 170cm groß, mit südländischem Erscheinungsbild, kurzen braunen Haaren und Vollbart. Den zweiten Täter beschreiben sie als männlich, 175cm groß, ebenfalls mit südländischem Erscheinungsbild, kurzen braunen Haaren und Vollbart. Beide Männer trugen ein blaues T-Shirt mit der Aufschrift eines Netzbetreibers.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06146) 2073-0 entgegen. Die Polizei weist darauf hin, dass Sie keine Handwerker hereinlassen sollten, die nicht vorab angemeldet wurden oder die Sie nicht selbst bestellt haben. Sollten Sie Zweifel haben, ob es sich tatsächlich um echte Handwerker handelt, lassen Sie diese nicht ins Haus und fragen Sie bei Ihrer Hausverwaltung nach. Zudem informieren Sie Ihre örtliche Polizeistation oder rufen unter der 110 die Polizei.

3. Unfall mit Verletzten unter Rauschmitteleinfluss, Hattersheim, Mainzer Landstraße, Dienstag, 24.09.2024, 16 Uhr

(fs)In Hattersheim kam es am Dienstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Ein 21-jähriger Fahrer wollte um 16 Uhr mit seinem Opel Astra von der Albanstraße auf die Mainzer Landstraße einbiegen. Beim Einbiegen übersah der Mann einen sich nähernden 23-Jährigen, der vorfahrtsberechtigt auf der Mainzer Landstraße fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der 23-Jährige mit seinem Peugeot von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Hierbei wurde der Fahrer leicht verletzt und musste vor Ort medizinisch behandelt werden. Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Insgesamt entstand ein Sachschaden von über 10.000 Euro. Im Nachhinein konnte festgestellt werden, dass der 21-jährige Unfallverursacher möglicherweise unter dem Einfluss von Rauschmitteln stand, was nun Gegenstand weiterer Ermittlungen ist.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell