PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: +++ Supermarktmitarbeiter angegriffen +++ Reifen aus Garage gestohlen +++

Hofheim (ots)

1. Supermarktmitarbeiter angegriffen, Kelkheim-Fischbach, Im Unterdorf, Samstag, 21.09.2024, 16.44 Uhr

(fs)Am Samstagnachmittag hat ein Mann in Kelkheim-Fischbach die Mitarbeiter eines Supermarktes angegriffen, nachdem er seinen Einkauf nicht bezahlen konnte. Der 28-Jährige wollte um 16.44 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Straße "Im Unterdorf" eine Flasche hochprozentigen Alkohol kaufen. Als ihm an der Kasse gesagt wurde, dass er aufgrund des fehlenden Geldes die Flasche nicht mitnehmen darf, wollte der Mann dennoch den Markt mit seinem unbezahlten Einkauf verlassen. Das Marktpersonal hinderte den 28-Jährigen an der Flucht, woraufhin dieser um sich trat und schlug. Hierbei verletzte er zwei Mitarbeiter. Eine herbeigeeilte Polizeistreife konnte den Täter festnehmen, welcher im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen wurde.

2. Reifen aus Garage gestohlen, Kriftel, Wiesbadener Straße, Sonntag, 15.09.2024 bis Sonntag, 22.09.2024 16.50 Uhr

(fs)Einbrecher sind im Laufe der vergangenen Woche in eine Garage in Kriftel eingebrochen. Die Täter verschafften sich in der Wiesbadener Straße zwischen dem 15.09.2024 und dem 22.09.2024, 16.50 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Garage und entwendeten daraus mehrere Komplettsätze Autoreifen. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen. Hinweise werden von der Polizeistation in Hofheim unter der Rufnummer (06192) 2079-0 angenommen.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell