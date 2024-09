POL-MTK: +++ Kupferkabel entwendet +++ Werkzeuge aus Transporter gestohlen +++ Fahrrad aus Tiefgarage entwendet +++ Auto mit Flüssigkeit übergossen +++ Auto überschlägt sich

PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

Hofheim (ots)

1. Kupferkabel entwendet, Hofheim, Läusgrund, Freitag, 20.09.2024, bis Montag, 23.09.2024, 8.12 Uhr

(fs)Im Verlauf des Wochenendes wurden in einem Hofheimer Umspannwerk mehrere Hundert Meter Kupferkabel gestohlen. Die Diebe gelangten zwischen Freitag und Montagmorgen um 8.12 Uhr auf das umfriedete Gelände im "Läusgrund" und durchtrennten die bereits in der Erde liegenden Kupferkabel, um diese anschließend zu stehlen. Die Kupferkabel haben einen Wert von mehreren Tausend Euro, zudem entstand durch das Eindringen auf das Gelände und Zerschneiden der Kabel ein hoher Sachschaden. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen. Sollten sie etwas Verdächtiges bemerkt haben, werden Sie gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06196) 2073-0 in Verbindung zu setzen.

2. Werkzeuge aus Transporter gestohlen, Hofheim, Niederhofheimer Straße, Sonntag, 22.09.2024, 14.30 Uhr bis Montag, 23.09.2024, 8.15 Uhr

(fs)Diebe haben in Hofheim zwischen Sonntag und Montag Werkzeuge aus einem Transporter gestohlen. Die Unbekannten hatten zwischen Sonntag, 14.30 Uhr und Montag, 8.15 Uhr in der Niederhofheimer Straße eine Scheibe des weißen Transporters eingeschlagen, um an die Beute zu gelangen. Aus dem Innenraum entwendeten die Täter Werkzeug im Wert von mehreren Tausend Euro. Sollten sie verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden Ihre Hinweise von der Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegengenommen.

3. Fahrrad aus Tiefgarage entwendet, Flörsheim-Wicker, Hunsrückweg, Sonntag, 22.09.2024, 23.00 Uhr bis Montag, 23.09.2024, 11.30 Uhr

(fs)Zwischen Sonntagabend und Montagmittag haben Unbekannte in Flörsheim-Wicker ein Fahrrad aus dem Fahrradkeller einer Tiefgarage gestohlen. Die Täter verschafften sich zwischen Sonntag, 23.00 Uhr und Montag, 11.30 Uhr Zutritt zu einem Fahrradkeller im Hunsrückweg. Dort durchtrennten sie das Schloss eines Pedelecs der Marke Cube und entwendeten dieses anschließend. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen. Sollten Sie etwas beobachtet haben, melden Sie sich bei der Polizei in Flörsheim unter der Rufnummer (06145) 5476-0.

4. Auto mit Flüssigkeit übergossen, Bad Soden am Taunus, Mozartstraße, Sonntag, 22.09.2024, 22.00 Uhr bis Montag, 23.09.2024, 11.30

(fs)In Bad Soden am Taunus wurde zwischen Sonntag und Montag ein Fahrzeug mit einer unbekannten Flüssigkeit übergossen, die den Lack beschädigte. Unbekannte hatten diese zwischen Sonntag, 22.00 Uhr und Montag, 11.30 Uhr auf die Motorhaube des in der Mozartstraße geparkten Opel Corsa geschüttet. Dadurch löste sich der Lack an den betroffenen Stellen, was einen Schaden von mehreren Hundert Euro verursachte. Hinweise werden von der Polizei Eschborn unter der Rufnummer (06196) 9695-0 entgegengenommen.

5. Auto überschlägt sich, Eschborn, Ginnheimer Straße, Montag, 23.09.2024, 20.45 Uhr

(fs)Am Montagabend hat sich in Eschborn ein Auto überschlagen, nachdem der Fahrer eine Verkehrsinsel überfahren hatte. Der 42-Jährige befuhr mit seinem VW T-Roc um 20.45 Uhr die Ginnheimer Straße, als er aus bislang ungeklärten Gründen auf die Fahrbahntrennung geriet. Durch das Überfahren des Hindernisses überschlug sich das Fahrzeug und landete auf dem Dach. Durch das Auslösen der Airbags wurde der Fahrer nicht verletzt, dennoch wurde er vorsorglich medizinisch behandelt. An dem Auto entstand ein hoher Sachschaden.

