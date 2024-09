PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Fahrzeug entwendet +++ Baumaschine gestohlen +++ In Tiefgarage eingebrochen

Hofheim (ots)

1. Fahrzeug entwendet, Eschborn-Niederhöchstadt, Im Trollinger, Dienstag, 24.09.2024, 21.15 Uhr bis Mittwoch, 25.09.2024, 7.30 Uhr

(fs)In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde in Eschborn-Niederhöchstadt ein PKW entwendet. Der Besitzer stellte seinen schwarzen Audi S5 Cabrio am Dienstagabend um 21.15 Uhr in der Straße "Im Trollinger" ab und verschloss diesen ordnungsgemäß. Als er am Mittwochmorgen um 7.30 Uhr zum benannten Abstellplatz kam, war das Fahrzeug nicht mehr vor Ort. Das Fahrzeug hatte zum Zeitpunkt des Diebstahls die Kennzeichen MTK-PZ 221 angebracht. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Sollten Sie etwas Verdächtiges beobachtet haben oder den PKW an anderer Örtlichkeit feststellen, melden Sie dies bitte umgehend der Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06196) 2073-0.

2. Baumaschine gestohlen, Hofheim-Lorsbach, Hofheimer Straße, Samstag, 21.09.2024, 11 Uhr bis Samstag, 21.09.2024, 12 Uhr

(fs)Am Samstagmittag wurde auf einer Baustelle in Hofheim-Lorsbach eine Baumaschine gestohlen. Die Diebe begaben sich zwischen 11 Uhr und 12 Uhr auf die Baustelle der Hofheimer Straße und nahmen dort eine Baumaschine der Marke Hilti im Wert von über Tausend Euro an sich, ehe sie die Flucht ergriffen. Hinweise zu der Tat oder den Tätern werden von der Polizei in Hofheim unter der Rufnummer (06192) 2079-0 entgegengenommen.

3. In Tiefgarage eingebrochen, Flörsheim-Wicker, Hunsrückweg, Dienstag, 24.09.2024, 23 Uhr bis Dienstag, 24.09.2024, 23.45 Uhr

(fs)Einbrecher sind am Dienstagabend in eine Tiefgarage im Flörsheimer Stadtteil Wicker eingebrochen, haben dort Fahrzeuge beschädigt und Gegenstände entwendet. Die Täter sind zwischen 23 Uhr und 23.45 Uhr in die Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses im Hunsrückweg eingedrungen. Dort haben Sie mehrere komplette Reifensätze entwendet, außerdem schlugen sie die Scheiben eines Transporters ein und entwendeten Werkzeug aus dem Innenraum. Der Gesamtwert des Stehlguts beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Sollten Sie Verdächtiges beobachtet haben, teilen Sie Ihre Wahrnehmungen der Polizeistation Flörsheim unter der Rufnummer (06145) 5476-0 mit.

