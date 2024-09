PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Einbrecher festgenommen +++ PKW mit "Softair" beschossen und beschädigt

Hofheim (ots)

1. Einbrecher auf frischer Tat festgenommen, Hofheim-Marxheim, Wielandstraße, Samstag, 28.09.2024, 03:23 Uhr.

Beamte der Polizeistation Hofheim gelang es in der Nacht von Freitag auf Samstag zwei Einbrecher auf frischer Tat festzunehmen. Zeugen teilten der Polizei zuvor mit, dass sie gegen 03:23 Uhr im Bereich der Tiefgarage des Mehrfamilienhauses verdächtige Geräusche wahrnehmen konnten. Im Zuge sofort entsandter Streifen konnten zwei Personen festgestellt und festgenommen werden, die im Verdacht stehen, sich unberechtigt Zutritt in die Tiefgarage verschafft zu haben. Bei der anschließenden Tatortaufnahme konnten mehrere, aufgebrochene Kellerabteile festgestellt werden. Die beiden 38- und 41-Jährigen Beschuldigten mit festem Wohnsitz im Rhein-Main-Gebiet, wurden nach Absprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

2. PKW mit "Softair" beschossen und Sachschaden verursacht, Hochheim, Burgeffstraße, Freitag, 27.09.2024, 18:31 Uhr.

Unbekannte Personen beschossen vermutlich mit einer "Softair" den PKW der Geschädigten und verursachten dadurch einen Sachschaden. Wie die Geschädigte berichtete, fuhr ein älterer BMW der Farbe Grün/Blau mit getönten Scheiben und ohne erkennbare Kennzeichen an ihr vorbei und schoss möglicherweise mit einer "Softair" in Richtung des PKW. Anschließend flüchtete das Fahrzeug in Richtung Mainz-Kastell / BAB 671. Weder der Fahrer noch mögliche Insassen konnten durch die Geschädigte erkannt werden. Die Polizeistation Flörsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 06145-5476-0 entgegen.

