Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Zeugenaufruf der Bundespolizei: Unbekannte legen Schottersteine auf die Gleise

Stendal (ots)

Am Samstag, den 6. April 2024 informierte die Notfallleitstelle der Bahn die Bundespolizei gegen 16:10 Uhr über Schottersteine auf den Gleisen der Bahnstrecke Wittenberge - Stendal, im Bereich Stendal. Der Lokführer eines Güterzuges hatte die Steine erkannt, konnte anhalten und diese selbstständig entfernen. Nachdem er dies gemeldet hatte, ging eine weitere Information eines anderen Triebfahrzeugführers über Steine im genannten Bereich des Mühlenwegs ein. Eine alarmierte Streife begab sich sofort zur angegebenen Örtlichkeit und konnte dort weitere Schottersteine auf beiden Gleisen feststellen. In Richtung Stendal waren die Steine bereits überfahren und das Steinmehl deutlich zu erkennen. In der Gegenrichtung lagen die Steine noch auf den Schienenköpfen. Die Einsatzkräfte fertigten Tatortaufnahmen und entfernten die Hindernisse. Durch die Notfallleitstelle der Bahn wurde ein Fahren auf Sicht für alle folgenden Züge im Zeitraum der Maßnahme angeordnet. Hierdurch kam es zu Verspätungen von insgesamt 17 Minuten bei zwei Zügen. Die Bundespolizeiinspektion Magdeburg hat ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet und benötigt die Mithilfe der Bevölkerung. Wer hat am 6. April 2024 zwischen 15:30 und 16:30 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge auf oder an der Bahnstrecke Wittenberge -Stendal im Bereich des Mühlenweges wahrgenommen, die mit der Tat in Verbindung gebracht werden könnten? Sachdienliche Hinweise werden in der Bundespolizeiinspektion Magdeburg (Tel.: 0391 / 56549 555), unter der kostenfreien Bundespolizei - Hotline (Tel.: 0800 / 6 888 000) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen. Weiterführende Informationen können auch über das Hinweisformular auf der Bundespolizei-Homepage www.bundespolizei.de gegeben werden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell