POL-AC: Zusammenstoß am Fußgängerüberweg - Rollerfahrer wird schwer verletzt

Stolberg (ots) - Gestern Nachmittag (07.11.2023, 16:30 Uhr) bemerkte der Filialleiter eines Supermarktes in der Prämienstraße auf der Videoüberwachung einen Mann, der sich verdächtig verhielt. Wegen des Verdachts, dass der Mann Ware aus dem Laden gestohlen hat, sprach der 58-jährige Filialleiter den Mann am Ausgang an. Der 37-jährige Tatverdächtige zeigte sich zunächst kooperativ, gab den Diebstahl mehrerer ...

mehr