Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Schleiz (ots)

Neustadt/Orla - Am Donnerstagnachmittag, den 24. Oktober 2024 kam es am Nachmittag zu einen Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Fußgängerin. Gegen 14:15 Uhr beabsichtigte die polnische Pkw-Fahrerin auf den Parkplatz des LIDL-Marktes aufzufahren. Hierbei übersah sie eine Fußgängerin. Es kam zur Kollision zwischen Pkw und Passantin. Diese musste in ein Krankenhaus zur ärztlichen Versorgung verbracht werden. Können Sie Angaben zu dem Unfall machen oder haben diesen beobachtet, dann wenden Sie sich an die Polizeiinspektion Saale-Orla unter der Telefonnummer: 03663-431-0

