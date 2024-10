LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzten Fußgänger

Saalfeld (ots) - Am Donnerstagabend, gegen 22.25 Uhr, wurde in Saalfeld in der Schillerstraße der 44-jährige Fahrer eines PKW einer Verkehrskontrolle unterzogen. Da bei dem Mann Alkoholgeruch wahrgenommen wurde, wurde mit diesem ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von mehr als 1,5 Promille. Es erfolgte die Blutprobenentnahme in einem Krankenhaus. Der Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. Rückfragen bitte an: ...

