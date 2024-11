Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe-Krentrup. Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Lippe (ots)

Am Freitag (08.11.2024) gegen 14.25 Uhr missachtete ein 57-jähriger Fahrer die Vorfahrt einer 32-jährigen Fahrerin im Einmündungsbereich Kramerweg/Lagesche Straße (K1) in Krentrup. Der Mann war mit einem Skoda Roomster auf der Kramerstraße in Richtung Lagesche Straße unterwegs, die Frau mit einem Fiat Stilo auf der Leopoldshöher Straße in Richtung Lagesche Straße. Die Unfallgegner kommen beide aus Leopoldshöhe. Die beteiligten Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt: am Skoda entstand ein Schaden von 3.500 Euro, am Fiat von 4.000 Euro. Die Fahrerin blieb unverletzt, jedoch erlitt ihre 6-jährige Insassin leichte Verletzungen und begab sich in ärztliche Behandlung.

