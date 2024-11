POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Versuchter Aufbruch eines Parkscheinautomaten.

Lippe (ots) - Am frühen Montagmorgen (11.11.2024) gegen 1.50 Uhr bemerkte ein aufmerksamer Zeuge einen Einbruch in der Westfalen-Tankstelle in der Augustdorfer Straße in Pivitsheide und rief die Polizei. Unbekannte Einbrecher verschafften sich über eine Tür gewaltsam Zutritt zum Verkaufsraum der Tankstelle und durchwühlten diesen auf der Suche nach Diebesgut. Sie flüchteten nach ersten Erkenntnissen mit ihrer Beute ...

