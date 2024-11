POL-LIP: Lage-Pottenhausen. Diebstahl von Dieselkraftstoff.

Lippe (ots) - In der Mittelstraße in Horn kam es am frühen Sonntagmorgen (10.11.2024) gegen 2 Uhr in Höhe einer Eisdiele zu einem versuchten Straßenraub. Ein 30-Jähriger aus Horn-Bad Meinberg war zu Fuß in Richtung Wallstraße unterwegs, als er unvermittelt von drei unbekannten Männern angesprochen wurde. Sie forderten ihn dazu auf, seinen Schlüssel ...

mehr