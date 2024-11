Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Versuchter Straßenraub - Polizei sucht Zeugen.

Lippe (ots)

In der Mittelstraße in Horn kam es am frühen Sonntagmorgen (10.11.2024) gegen 2 Uhr in Höhe einer Eisdiele zu einem versuchten Straßenraub. Ein 30-Jähriger aus Horn-Bad Meinberg war zu Fuß in Richtung Wallstraße unterwegs, als er unvermittelt von drei unbekannten Männern angesprochen wurde. Sie forderten ihn dazu auf, seinen Schlüssel herauszugeben. Der 30-Jährige verweigerte dies. Daraufhin stach einer der Täter, der eine Sturmhaube trug, mit einem Messer in seine Richtung. Der Mann wehrte die Messerstiche mit seinen Händen ab und erlitt dabei nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Die Unbekannten flüchteten vom Tatort. Der Verletzte wurde vom Rettungsdienst erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Bei den Tätern soll es sich um Männer im Alter von 20 bis 30 Jahren gehandelt haben, einer von ihnen sprach Englisch. Das Kriminalkommissariat 2 hat die Ermittlungen zum versuchten Raub übernommen und bittet telefonisch unter 05231 6090 um Zeugenhinweise.

