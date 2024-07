POL-FR: Emmendingen/Herbolzheim/Kenzingen: Mehrere Einbrüche in Schulen und Kindergärten - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - In der Nacht auf Sonntag, 07.07.2024, gegen 03:00 Uhr, ist ein Fußgänger in der Steinenstraße in Bad Säckingen-Wallbach von einem Auto touchiert worden. Beim Vorbeifahren war es Kontakt mit dem am Fahrbahnrand gehenden 32 Jahren alten Fußgänger gekommen. Dieser wurde leicht verletzt und kam zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus. Während ...

