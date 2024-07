Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Höchenschwand: Fahrzeugbrand auf der B 500

Freiburg (ots)

Auf der B 500 in Höhe Höchenschwand kam es am Sonntagmittag, 07.07.2024, gegen 15:50 Uhr, zu einem Fahrzeugbrand. Das Auto brannte komplett aus. Alle Insassen, eine fünfköpfige Familie, konnten es rechtszeitig verlassen. Sachschaden von mehreren tausend Euro entstand am Auto und an der Fahrbahndecke. Eine technische Ursache erscheint wahrscheinlich. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell