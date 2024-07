Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Kleinwagen kollidiert mit Motorrad - drei Verletzte

Freiburg (ots)

Am Freitagmittag, 05.07.2024, gegen 15:30 Uhr, sind auf der B 34 zwischen Obersäckingen und der A 98 ein Kleinwagen und ein Motorrad kollidiert. Eine 18-jährige war mit ihrem Kleinwagen aus der L 154 aus Richtung Murg auf die bevorrechtigte Bundesstraße eingebogen und dabei mit einem dort fahrenden 25-jährigen Motorradfahrer zusammengestoßen. Dieser war als Mittlerer einer Dreiergruppe von Motorrädern in Richtung der Autobahn unterwegs. Durch die Kollision wurde der Motorradfahrer schwer verletzt. Er wurde nach seiner Erstversorgung in einer hiesigen Klinik mit einem Rettungshubschrauber in ein Freiburger Krankenhaus verlegt. Die beiden Insassen im Kleinwagen, neben der Fahrerin eines 17-jährige Jugendliche, erlitten leichte Verletzungen. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt bei insgesamt ca. 7000 Euro. Es kam zu starken Verkehrsbehinderungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell