POL-LIP: Detmold-Mosebeck. Korrektur Datum: Betrunken mit E-Scooter unterwegs und gestürzt.

Lippe (ots) - Am Freitagabend gegen 19:10 Uhr befuhr ein 48-jähriger Augustdorfer mit seinem Pkw Ford Transit Kombi die Hornsche Straße in Remmighausen in Fahrtrichtung Schmedissen. In dem Fahrzeug befanden sich drei Mitinsassen im Alter von 6, 18 und 38 Jahren. Ein 28-jähriger Detmolder befuhr mit seinem Pkw, VW Transporter mit Anhänger die Hornsche in die ...

mehr