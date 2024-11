Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Remmighausen - Vorfahrt missachtet, Rettungshubschrauber im Einsatz

Lippe (ots)

Am Freitagabend gegen 19:10 Uhr befuhr ein 48-jähriger Augustdorfer mit seinem Pkw Ford Transit Kombi die Hornsche Straße in Remmighausen in Fahrtrichtung Schmedissen. In dem Fahrzeug befanden sich drei Mitinsassen im Alter von 6, 18 und 38 Jahren. Ein 28-jähriger Detmolder befuhr mit seinem Pkw, VW Transporter mit Anhänger die Hornsche in die entgegensetzte Richtung. Im Kreuzungsbereich Hornsche Straße/ Remmighauser Straße beabsichtigte der 48-Jährige mit seinem Ford nach links in die Remmighauser Straße abzubiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden VW Transporter. Es kam zu einem Frontalzusammenstoß beider Fahrzeuge. Die jeweiligen Fahrzeugführer der am Unfall beteiligten Fahrzeuge blieben durch den Zusammenstoß unverletzt. Die drei Mitinsassen des Pkw Ford wurden jedoch zum Teil schwer verletzt. Eine Insassin wurde mittels eines Rettungshubschraubers in eine auswärtige Klinik transportiert. Die beiden weiteren verletzten Insassen wurden mittels Rettungswagen in eine in der Nähe gelegene Klinik transportiert. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der benannte Kreuzungsbereich für zwei Stunden voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde entsprechend abgeleitet. Beide am Unfall beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch ein Abschleppunternehmen abgeschleppt werden.

