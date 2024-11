Polizei Lippe

POL-LIP: Kreis Lippe. Warnung vor betrügerischen SMS von vermeintlicher Sparkasse.

Am Donnerstag (07.11.2024) erstatteten mehrere Menschen aus Lippe Anzeige bei der Polizei, weil sie betrügerische Nachrichten erhielten. In allen Fällen empfingen die Anzeigenerstatter eine SMS auf ihrem Handy, die augenscheinlich vom Absender Sparkasse Paderborn-Detmold-Höxter stammen würde. In der Nachricht wurden die Empfänger dazu aufgefordert ihr Konto zu aktualisieren, indem sie auf einen Link klicken und dort ein Formular ausfüllen sollten. Auf diesem Weg gelang es den Betrügern an zahlreiche persönliche Daten ihrer Opfer zu gelangen. Es folgte ein Anruf eines vermeintlichen Sparkassen-Mitarbeiters, dem die Informationen aus dem Formular vorlagen und der weitere vertrauliche Daten abfragte. Wenig später stellten die Betrogenen fest, dass Geldbeträge von ihrem Konto abgehoben worden waren und meldeten die Betrugsmasche der Polizei.

Die Polizei warnt vor betrügerischen Bank-SMS: Bitte klicken Sie keinerlei Links in Nachrichten dieser Art an und geben Sie keine persönlichen und vertraulichen Daten an Fremde weiter. Wenden Sie sich an ihre bekannten Bankinstitute, um herauszufinden, ob diese wirklich aktualisierte Informationen zu ihrem Konto benötigen.

