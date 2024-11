Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Pivitsheide. Kurzen Zeitraum für Einbruch genutzt.

Lippe (ots)

Das kurze Zeitfenster einer Viertelstunde nutzten bislang Unbekannte am frühen Donnerstagabend (07.11.2024), um in ein Einfamilienhaus in der Straße "In den Benten" in Pivitsheide einzusteigen. Zwischen 17.45 und 18 Uhr hebelten sie ein Fenster auf, um ins Haus zu gelangen. Sie durchwühlten Räumlichkeiten im Haus auf der Suche nach Beute. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Das Kriminalkommissariat 2 hat die Ermittlungen zum Einbruch übernommen und sucht Zeugen, die Hinweise geben können: Wer am Abend verdächtige Geräusche oder Personen wahrgenommen hat, meldet sich bitte unter der Rufnummer 05231 6090.

