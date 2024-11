POL-LIP: Blomberg-Istrup. Einbrecher flüchten mit Schmuck.

Lippe (ots) - Am Donnerstag (07.11.2024) kam es im Zeitraum zwischen 17.30 und 22 Uhr zu einem Einbruch in einem Wohnhaus im Postteichweg. Bislang Unbekannte hebelten eine Terrassentür auf, um ins Haus zu gelangen. Auf der Suche nach Beute wurden sie fündig: Sie stahlen Bargeld und flüchteten. Zeugen, die im angegebenen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Straße beobachtet haben, melden sich bitte ...

