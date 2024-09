Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Einbruch in Einfamilienhaus

Horb am Neckar (ots)

Unbekannte Täterschaft ist am Samstag in ein Einfamilienhaus in Horb eingedrungen und hat Wertsachen im vierstelligen Bereich an sich genommen.

Nach bisherigem Kenntnisstand gelangten die Täter in der Zeit zwischen 18 Uhr und 22:40 Uhr über ein Fenster in das Innere des in der Untere Au gelegenen Hauses. Die Täter durchsuchten die Räume des Hauses und nahmen Wertgegenstände, sowie Bargeld an sich. Im Anschluss an die Tat konnten sie unerkannt entkommen.

Zeugen die in diesem Zusammenhang und unter anderem auch im Bereich Untere Au verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 07231 186-4444 zu melden.

Simone Unger, Pressestelle

