POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Pforzheim und des Polizeipräsidiums Pforzheim - Tatverdächtiger Mann nach Messerangriff in Haft

Pforzheim (ots) - Wegen des Brandes einer Gartenhütte am Sonntagmittag in Pforzheim ermittelt die Kriminalpolizei. Das Feuer war gegen 13:50 Uhr an einer Gartenhütte in der Karl-Bührer-Straße ausgebrochen und konnte durch die herbeigerufene Feuerwehr gelöscht werden. Verletzt wurde nach bisherigen Informationen niemand. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kann ...

mehr