POL-PB: Einbruch-Diebstahl auf Baustelle

Delbrück-Boke (ots) - (mh) Nach dem Einbruch in einen Kiosk am Landolinusplatz in Delbrück-Boke sucht die Polizei Paderborn nach Zeugen. Die Täter drangen in der Zeit von Sonntag, 13. Oktober, 17.30 Uhr, bis Montag, 14. Oktober, 06.30 Uhr, über die Eingangstür in das Geschäft ein. Sie durchwühlten die Räumlichkeit und flohen im Anschluss in unbekannte Richtung. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen ...

mehr