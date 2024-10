POL-PB: Einbruch in Material-Container

Borchen-Dörenhagen (ots) - (mb) Binnen zwei Stunden ist am Sonntagabend in ein Einfamilienhaus an der Ebbinghauser Straße eingebrochen worden. Die Bewohner verließen ihr Haus um 18:15 Uhr. Als sie gegen 20:15 Uhr heimkehrten stellten sie den Einbruch fest. Der oder die Täter hatten den Grundstückszaun überstiegen und waren zur Terrasse an der Rückseite des Hauses gegangen. Sie hebelten die Terrassentür auf und gelangten in das Haus. In mehreren Zimmern wurden ...

mehr