POL-PB: Einbruch am Sonntagabend

Borchen-Dörenhagen (ots)

(mb) Binnen zwei Stunden ist am Sonntagabend in ein Einfamilienhaus an der Ebbinghauser Straße eingebrochen worden.

Die Bewohner verließen ihr Haus um 18:15 Uhr. Als sie gegen 20:15 Uhr heimkehrten stellten sie den Einbruch fest. Der oder die Täter hatten den Grundstückszaun überstiegen und waren zur Terrasse an der Rückseite des Hauses gegangen. Sie hebelten die Terrassentür auf und gelangten in das Haus. In mehreren Zimmern wurden Schränke und Schubladen geöffnet und offensichtlich nach Beute gesucht. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt.

Die Polizei sucht Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben. Ebenso könnten verdächtige Beobachtungen im Laufe des Sonntags oder auch an den Tagen zuvor von Bedeutung sein. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

Bei akut verdächtigen Beobachtungen in Wohngebieten oder an Wohngebäuden sollte die Polizei sofort per Polizeiruf 110 verständigt werden.

Die Polizei Paderborn bietet kostenlose Beratungen zum Einbruchschutz und hat viele Informationen zu dem Thema im Internet eingestellt: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/einbruchschutz

