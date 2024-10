POL-PB: Großes Treffen der Tuningszene in Paderborn

Paderborn (ots) - (mb) Bei einem Feuer in einem Zimmer eines Pflege- und Betreuungsheims an der Neuhäuser Straße hat ein 71-jähriger Mann am Freitagmorgen lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Fünf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Pflegepersonals mussten ebenfalls in Krankenhäuser. Gegen 08.45 Uhr kam es zu einem Brandgeschehen unbekannter Ursache im Zimmer des 71-jährigen Bewohners. Die Kleidung des Seniors ...

