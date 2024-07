POL-VDMZ: Sattelzüge aus dem Verkehr gezogen

Wörrstadt (ots) - Am Mittag des 26.07.2024 ereignete sich an der Anschlussstelle Hechtsheim-West, auf der BAB60, in Fahrtrichtung Bingen ein Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Lamborghini. Der 52-jährige Lkw Fahrer fuhr auf den vor ihm fahrenden 32-jährigen Lamborghini Fahrer, in der Abfahrt der AS Hechtsheim-West, auf. Der Lkw Fahrer bemerkte das Verzögern des Lamborghini zu spät und rammte diesen. Dadurch ...

mehr