Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Verkehrsunfall mit drei beteiligten LKW (wir berichteten vorab)

A 61/Stromberg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten LKW kam es heute gegen 11:10 Uhr auf der A 61 in Höhe der Tank- und Rastanlage Hunsrück-West. Dort musste ein 37-jähriger Fahrer eines der beteiligten Laster aufgrund der Verkehrslage abbremsen. Ein nachfolgender 50-Jähriger konnte hinter ihm ebenfalls seinen LKW verlangsamen. Ein weiterer 42-jähriger LKW-Fahrer jedoch erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den LKW des vorausfahrenden 50-Jährigen auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser zudem auf den ersten LKW geschoben. Durch den Unfall wurde der 50-Jährige leicht verletzt. Er wurde lediglich vor Ort durch den Rettungsdienst erstversorgt und musste nicht weiter behandelt werden. Den Sachschaden am LKW des auffahrenden Unfallverursachers schätzt die Polizei auf ca. 2.500 Euro, den Sachschaden am mittleren LKW auf 10.000 Euro. Dieser wurde im Front- und im Heckbereich beschädigt. Dieser LKW musste abgeschleppt werden. Am ersten LKW ganz vorne entstand lediglich leichter Sachschaden im Heckbereich in Höhe von ca. 1.000 Euro. Da die rechte Fahrbahn blockiert war, kam es zu einem erheblichen Rückstau bis über die Anschlussstelle Rheinböllen hinaus. Gegen 12:20 Uhr war die Fahrbahn nach der Unfallaufnahme wieder frei. Der Rückstau hatte sich gegen 12:40 Uhr aufgelöst. Neben einer Streife der Polizei Gau-Bickelheim war die Feuerwehr Stromberg mit zwei Fahrzeugen und acht Kräften im Einsatz, sowie ein Rettungswagen des Rettungsdienstes.

