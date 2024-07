Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Fahrzeugbrand auf der BAB60, Fahrtrichtung Bingen

Wörrstadt (ots)

Der 40-jährige Fahrer des Audi A6 und sein 38-jähriger Mitfahrer befuhren die BAB60 in Fahrtrichtung Bingen. Ca. 1000m nach der Anschlussstelle Ingelheim-West wurde er, durch andere Verkehrsteilnehmer, auf einen Brand im Bereich des Motors, aufmerksam gemacht. Der Fahrer hielt sofort auf dem Standstreifen an und konnte sich, zusammen mit dem Beifahrer aus dem Fahrzeug retten. Das Fahrzeug ging sofort in Flammen auf. Die Flammen breiteten sich über die gesamte Fahrbahn aus und drohten auch auf die Gegenfahrbahn überzugreifen. Daher musst die BAB60 in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt werden. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Der Pkw Audi A6 brannte vollständig aus und die Fahrbahn wurde durch die Flammen beschädigt. Ursache war vermutlich ein technischer Defekt am Fahrzeug.

