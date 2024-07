Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Wörrstadt (ots)

Am Mittag des 26.07.2024 ereignete sich an der Anschlussstelle Hechtsheim-West, auf der BAB60, in Fahrtrichtung Bingen ein Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Lamborghini. Der 52-jährige Lkw Fahrer fuhr auf den vor ihm fahrenden 32-jährigen Lamborghini Fahrer, in der Abfahrt der AS Hechtsheim-West, auf. Der Lkw Fahrer bemerkte das Verzögern des Lamborghini zu spät und rammte diesen. Dadurch wurde der Lamborghini in die Leitplanke gedrückt. An allen Fahrzeugen und der Leitplanke entstand erheblicher Sachschaden. Der Fahrer des Lamborghini wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die AS Hechtsheim-West in Richtung Bingen musste für die Dauer der Unfallaufnahme so wie der Rettungs-und Bergungsarbeiten voll gesperrt werden. Die Verkehrsbeeinträchtigung war gering. Der Sachschaden jedoch sehr hoch.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell